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Antonelli vince ad Austin davanti a Leclerc ma per il titolo deve aspettare

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Ottobre 2026
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AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio degli Stati Uniti ed è ora a un passo dal titolo mondiale. Il pilota bolognese domina la gara sul circuito di Austin e porta a 123 punti il vantaggio sul compagno di squadra in Mercedes George Russell – oggi ottavo – con altissime probabilità di chiudere i giochi in Messico tra una settimana. Sul podio sale anche la Ferrari di Charles Leclerc, secondo davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Ai piedi del podio c’è l’altra Rossa di Lewis Hamilton, quarto, seguito dalla McLaren di Lando Norris e dalla seconda Red Bull di Isack Hadjar. Settima piazza per l’altra McLaren di Oscar Piastri davanti a Russell. Chiudono la top ten Lawson (Racing Bulls) e Gasly (Alpine).
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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