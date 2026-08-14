Antonelli va ad allenare in Cina, Paltrinieri perde il suo tecnico

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Fabrizio Antonelli tecnico del nuoto di fondo italiano e di Gregorio Paltrnieri lascia il suo incarico per andare ad allenare in Cina. Lo annuncia la Fin con una nota sul proprio sito ufficiale a pochi giorni dalla conclusione degli Europei in acque libere. “Un nuovo e prestigioso riconoscimento ribadisce l’autorevolezza internazionale della scuola tecnico-didattica della Federazione Italiana Nuoto. Fabrizio Antonelli intraprenderà una nuova avventura professionale in Cina, dove ricoprirà un ruolo apicale nell’ambito di un programma di sviluppo dell’alto livello per l’open water. Si tratta di un passaggio che proietta l’eccellenza metodologica azzurra su scala globale, coronando indirettamente un decennio di affermazione progressiva, scandito da un palmarès impressionante di medaglie olimpiche, mondiali ed europee che hanno scritto pagine storiche del fondo italiano”.

Gregorio Paltrinieri resta così senza l’allenatore che lo ha guidato dal 2019 quando terminò la collaborazione con Stefano Morini. Il 32enne carpigiano ha ringraziato al suo ex allenatore sui social. “Quando abbiamo iniziato a nuotare insieme venivo da grandi stagioni piene di successi, ma iniziavo a pensare che i giorni migliori fossero passati. Da lì: 4 medaglie olimpiche, 13 mondiali, 16 europee, una coppa del mondo di fondo e 3 record europei in vasca. Mi sono ricreduto. Grazie Fabrizio Antonelli”.

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