Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Antonelli, promessa mantenuta: capelli tricolore per festeggiare il Mondiale di Formula 1

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Kimi Antonelli ha mantenuto la promessa. E lo ha fatto per davvero. Il pilota della Mercedes ha festeggiato la vittoria nel Mondiale di Formula 1 tingendosi i capelli con i colori della bandiera dell’Italia. Insomma, la scommessa fatta a inizio stagione è stata ‘pagata’ (con piacere) dopo il Gran Premio del Brasile. Il bolognese lo aveva anticipato, spiegando come ci fosse solo un dubbio da sciogliere, il colore. Kimi era indeciso tra il tricolore e il rossoblù di Bologna.  

Il momento tanto atteso è arrivato e il ventenne ha sfoggiato il suo nuovo look oggi, mercoledì 11 novembre, dimostrando ancora una volta il suo lato genuino e fuori dagli schemi. Per ora la scelta è ricaduta sul verde, bianco e rosso, con stupore del team principal Toto Wolff: “Potrei farlo quando sarò a Brackley per parlare davanti a tutti i dipendenti, sarebbe divertente presentarmi lì così” aveva detto qualche giorno fa. Detto, fatto. E così è stato.  

La Mercedes ha ufficializzato la notizia pubblicando un divertente video sui social, raccontando l’arrivo di Kimi a Brackley con tanto di didascalia: “L’ha fatto davvero”. Antonelli si è poi imbattuto nel compagno di squadra George Russell, anche lui divertito, suggerendogli di fare lo stesso con l’Union Jack, la bandiera del Regno Unito. Tra le risate dei presenti.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Latina, bambini in piazza per la “doppietta” di Carnevale

14 Febbraio 2018

Gordon attaccato da un cane, Denver Nuggets perdono giocatore

27 Dicembre 2023

Arrestati componenti due bande dedite a furti su auto: arrestati nomadi di Castel Romano

11 Ottobre 2017

Israele, un elicottero dell’esercito ha sparato ai giovani del rave

18 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno