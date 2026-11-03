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Antonelli comparsa nel film di Accorsi, l’attore: “Ti ho visto nascere”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Novembre 2026
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(Adnkronos) –
Stefano Accorsi esalta Andera Kimi Antonelli. Dopo il terzo posto del Gran Premio del Messico che è valso il primo storico titolo mondiale al giovane pilota della Mercedes, l’attore ha pubblicato un post sui propri profili social dedicato proprio ad Antonelli: “Si può dire che ti ho visto nascere Kimi, vacca boia!”, ha scritto Accorsi su Instagram, “forza campione! Continua a divertirti come fai. E un grande abbraccio ai tuoi!”. 

A corredo del messaggio, Accorsi ha pubblicato alcune foto che ritraggono Antonelli nel film ‘Veloce come il vento’, in cui Accorsi era protagonisti e Kimi una delle comparse. Girato a Imola nel 2016 con la regia di Matteo Rovere, Accorsi interpretava Loris, un ex pilota ormai in disgrazia. 

Antonelli, che all’epoca aveva 9 anni, appare quando Accorsi va a prendere il fratello minore a scuola e incontra i compagni del bambino, tra cui proprio il pilota della Mercedes. 

 

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