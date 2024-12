Antonella Clerici mostra la sua casa addobbata per Natale: spettacolo con l’albero e le luci nel giardino [FOTO]

Antonella Clerici e la magia del Natale nella sua casa nel bosco. La conduttrice amatissima condivide sui social le foto

In un periodo dell’anno caratterizzato da luci scintillanti e colori vivaci del Natale, Antonella Clerici, uno dei volti più amati della televisione italiana, ha deciso di condividere con i suoi numerosi fan un assaggio delle festività direttamente dalla sua casa. Nota per il suo contagioso entusiasmo e per essere al timone di programmi di successo come “È sempre mezzogiorno” e la nuova edizione di “The Voice Kids”, la conduttrice ha sempre espresso un particolare affetto per il periodo natalizio. Quest’anno non fa eccezione, mostrando ancora una volta il suo amore per questa festa attraverso gli addobbi della sua dimora situata ad Arquata, pittoresco borgo immerso nei boschi della provincia di Alessandria.

La casa di Antonella Clerici si trasforma in un vero e proprio rifugio natalizio, dove ogni dettaglio è curato alla perfezione per ricreare quell’atmosfera magica che solo il Natale sa offrire. Tra gli elementi che più colpiscono vi è senza dubbio l’albero di Natale XL che domina uno degli ambienti principali dell’abitazione. Fedele alla tradizione ma con uno sguardo attento all’estetica moderna, l’albero selezionato da Clerici rispecchia lo stile classico amato da molti: decorazioni rosse e bianche si alternano a quelle trasparenti creando giochi di luce particolarmente suggestivi grazie anche alle grandi vetrate che fanno da sfondo.

La magia si estende all’esterno

Non solo internamente ma anche all’esterno la casa brilla di una luce tutta particolare durante queste festività. Antonella ha infatti esteso il concetto di decorazione al giardino, rendendolo parte integrante dell’espressione natalizia della propria abitazione. Lucine bianche e colorate delineano percorsi incantati nel verde esterno, quasi a suggerire il passaggio notturno della slitta di Babbo Natale.

All’interno, ogni angolo riflette lo spirito del Natale: dal divano in pelle vintage adornato da cuscini tematici fino alla tavola impreziosita non solo dall’imponente albero classico ma anche da una versione moderna realizzata interamente con pacchi regalo. L’amore della conduttrice per questo periodo dell’anno traspare chiaramente dalla cura dei dettagli e dalla volontà di creare un ambiente accogliente dove potersi immergere completamente nell’atmosfera delle festività.

La decisione di Antonella Clerici di condividere questi momenti attraverso i social network ha permesso ai suoi seguaci non solo d’apprezzare lo stile decorativo scelto ma anche d’avvertire quel calore familiare tipico del Natale. Le immagini pubblicate su Instagram raccontano infatti storie fatte d’amore per le piccole cose, la natura circostante e ovviamente le tradizioni natalizie.

Quest’anno più che mai la casa della nota conduttrice si conferma essere un luogo dove la magia del Natale prende forma tra lucine scintillanti ed elementi decorativi pensati ad hoc. Un invito virtuale rivolto ai fan a entrare nel suo mondo fatto non solo televisivo ma intensamente personale durante queste festività così speciali.