Anticipazioni Uomini e Donne: arriva la prima scelta, quando sarà registrata

Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo Pugnaloni svela la presunta data della prima scelta della stagione del dating show di canale 5.

La stagione di Uomini e Donne entra nel vivo e, prima della pausa natalizia, potrebbe essere registrata la prima scelta del trono classico. Ad annunciarlo è Lorenzo Pugnaloni, esperto del mondo di Uomini e Donne che, su Instagram, ha annunciato come nella registrazione di mercoledì 18 dicembre potrebbe essere registrata la prima scelta, ma quale tronista potrebbe concludere il percorso nel programma di Maria De Filippi?

Dopo l’addio di Alessio Pecorelli che a causa di alcune segnalazioni ha lasciato il programma, sul trono sono rimasti Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Martina De Ioannon. Chi, tra i tre, effettuerà la fatidica scelta trascorrendo il Natale con la persona che ha conquistato il suo cuore?

Martina De Ioannon verso la scelta: le ultime anticipazioni di Uomini e Donne

Dal 23 dicembre, Uomini e Donne andrà ufficialmente in vacanza per poi tornare a gennaio. Prima della pausa natalizia, però, tutti i protagonisti torneranno in studio martedì 17 e mercoledì 18 per registrare le nuove puntate. Nella registrazione del 18 dicembre, come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, potrebbe essere registrata anche una scelta. Lorenzo Pugnaloni, tuttavia, non svela il nome del tronista che potrebbe effettuare la scelta ma tutti gli indizi portano a Martina De Ioannon.

L’ex protagonista di Temptation Island è sempre più concentrata su Gianmarco e Ciro. Con entrambi, il percorso è stato abbastanza altalenante ma il rapporto con entrambi i corteggiatori è ormai diventato talmente importante da poter pensare che sarà proprio lei a fare la scelta. Negli scorsi giorni, infatti, Martina ha compiuto un gesto importante raggiungendo Ciro nella sua città dopo la scelta del corteggiatore di andare via dal programma.

La tronista e il corteggiatore sono stati così pizzicati dai fan mentre registravano l’esterna e non è affatto da escludere che sia pronta a fare la sua scelta. Tra Gianmarco e Ciro, i fan puntano tutto su quest’ultimo con cui il feeling e la complicità sono nati sin dalla prima esterna. Anche con Gianmarco, tuttavia, il rapporto è diventato sempre più importante anche se i gesti e le parole della tronista propendono più verso Ciro.

Sarà lui, dunque, la scelta della De Ioannon? E, soprattutto, sarà lei a scegliere? Con Francesca Sorrentino che ha chiesto nuovi corteggiatori e Michele che appare ancora molto confuso, sembrerebbe proprio di sì.