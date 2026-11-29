(Adnkronos) – Tenta di strangolare la figlia di otto anni, trovata dal padre e rianimata dal 118. La bimba è in coma. Arrestata la mamma. E’ accaduto ieri intorno alle 18 in un’abitazione di Marina di Montemarciano dove vive la famiglia, come anticipato dal Corriere Adriatico.

La bambina trovata dal padre che sale in casa e vede la figlia di otto anni a terra, senza respiro, con segni di strangolamento evidenti sul collo, e la moglie rannicchiata in un angolo, immobile, quasi assente. È la drammatica scena che si è presentata agli occhi dell’uomo. Tutti italiani.

Nella mattinata di oggi, scrive il Corriere Adriatico, la mamma è stata arrestata per tentato omicidio, avrebbe confessato dopo avere parlato a lungo con i carabinieri all’ospedale di Senigallia dove ieri sera era stata ricoverata in stato di choc.

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