Ancelotti nella bufera in Brasile ma lui non arretra: “Devo fare di più e lo farò”

(Adnkronos) – La sconfitta contro il Giappone ha fatto saltare il banco in Brasile. E questa volta al centro della bufera c’è Carlo Ancelotti. Il 3-2 incassato dalla Seleção nell’amichevole di Singapore ha scatenato una pioggia di critiche nei confronti del commissario tecnico italiano, finito nel mirino di alcune delle voci più importanti del calcio brasiliano. Da Romario a Casagrande, passando per Neto, il giudizio sul nuovo corso verdeoro si fa sempre più pesante. Ma Ancelotti non ha intenzione di sottrarsi al confronto e, in conferenza stampa, ha risposto anche all’attacco frontale dell’ex campione del mondo. “Prendi le tue cose e vattene. Basta”. Era stato questo il messaggio pubblicato sui social da Romario dopo la sconfitta contro il Giappone. Parole durissime alle quali Ancelotti ha replicato senza perdere la calma: “È la libertà di espressione e, in un Paese democratico, tutti possono esprimere la propria opinione. Romario ha espresso la sua ed è un diritto di tutti poter dire bugie, verità o sciocchezze. La verità è che Romario parla molto ed è un suo diritto”.

Il tecnico italiano ha però riconosciuto che il lavoro svolto finora non è sufficiente. “È un nuovo progetto, mi piace molto quello che stiamo facendo. Devo fare di più e lo farò. Mi piace stare qui, mi piace far parte della nazionale e devo migliorare. Devo impegnarmi di più affinché la nazionale torni a essere competitiva. È da troppo tempo che non siamo competitivi”. Un’ammissione che fotografa le difficoltà di una Seleção ancora alla ricerca di una propria identità.

Romario non è l’unico ad aver puntato il dito contro Ancelotti. Anche Casagrande, ex attaccante di Ascoli e Torino, ha messo in discussione le scelte tattiche dell’allenatore, contestando soprattutto l’assenza di un vero centrocampista di fantasia. Per il ruolo di numero 10 ha indicato anche Matheus Pereira, attualmente al Cruzeiro. Il giudizio sul rendimento collettivo è ancora più severo: “La squadra non riesce a evolversi dal punto di vista tattico”. E poi l’affondo: “Ancelotti e Raphinha sono i simboli del fallimento della Seleção”. Critico pure Neto, ex nazionale brasiliano oggi volto televisivo di TV Bandeirantes, ha usato parole pesanti. Ha definito Ancelotti un “cercatore di consensi”, arrivando a indicare l’allenatore italiano come una delle sue più grandi delusioni nel mondo del calcio. Secondo Neto, il tecnico avrebbe già dovuto lasciare l’incarico dopo l’eliminazione agli ottavi di finale ai Mondiali. Altre critiche hanno riguardato la gestione delle responsabilità dopo la sconfitta con il Giappone, con l’accusa di aver cercato giustificazioni esterne, come l’inesperienza degli arbitri, invece di concentrarsi sui problemi della squadra.

Intanto il Brasile si prepara alla prossima amichevole contro Singapore, ma Ancelotti non potrà seguire la squadra dalla panchina. Lui e Raphinha sono stati espulsi nel finale della sfida con il Giappone, dopo le proteste successive al gol del definitivo 3-2. A guidare la Seleção a bordo campo sarà il suo vice Francesco Mauri. L’allenatore ha comunque anticipato alcune novità di formazione. Rayan sarà impiegato come centrocampista sinistro, mentre Endrick prenderà il posto di Raphinha. In attacco spazio anche a Estevão e Vinícius: “Apporteremo alcune modifiche alla formazione titolare e in attacco schiererò Estevão, Endrick e Vinícius”.

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