GENOVA (ITALPRESS) – Le grandi trasformazioni che stanno interessando il settore infrastrutturale, dalla digitalizzazione alla sostenibilità passando per l’intelligenza artificiale, richiedono competenze sempre più diversificate e professionalità capaci di operare in contesti multidisciplinari. E’ il messaggio lanciato dall’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, al Festival Orientamenti 2026 in corso ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova.

“Quando si parla di infrastrutture si pensa immediatamente a ingegneri, progettisti o tecnici di cantiere: sono professionalità fondamentali, ma oggi non più sufficienti da sole – ha dichiarato l’Ad Gemme -. Le sfide che abbiamo davanti richiedono competenze multidisciplinari: esperti di dati e intelligenza artificiale, specialisti della cybersecurity, professionisti della sostenibilità, della comunicazione, dell’innovazione digitale, oltre a geologi, archeologi, giuristi ed economisti. Le strade del futuro saranno costruite dall’integrazione di conoscenze diverse e dalla capacità di lavorare insieme”.

Nel corso del suo intervento, il numero uno di Anas ha sottolineato come la trasformazione digitale stia cambiando il settore delle infrastrutture, creando nuove opportunità professionali e rendendo sempre più centrale il valore del capitale umano. “Le sfide legate alla mobilità del futuro richiedono un approccio sempre più integrato. Per questo, il patrimonio più importante di Anas è rappresentato dalle sue persone e dalla loro capacità di innovare, collaborare e affrontare il cambiamento. Oggi più che mai il valore di un’azienda si misura nella qualità del proprio capitale umano e nella capacità di attrarre e sviluppare nuovi talenti”.

“Anas può contare su circa 8.300 persone distribuite su tutto il territorio nazionale, impegnate quotidianamente nella gestione, manutenzione e sviluppo della rete stradale del Paese – ha dichiarato Gemme -. Nei prossimi anni proseguiremo il nostro percorso di crescita attraverso un importante piano di assunzioni, investendo nella formazione continua, nello sviluppo delle competenze e nella valorizzazione del capitale umano, che resta il principale fattore abilitante dell’innovazione. Le infrastrutture intelligenti, la manutenzione predittiva e l’utilizzo di dati e intelligenza artificiale stanno trasformando il nostro modo di operare e richiedono professionalità sempre più qualificate e diversificate. Per affrontare questa evoluzione abbiamo bisogno di talenti provenienti da percorsi formativi differenti, capaci di mettere le proprie competenze al servizio della mobilità e dello sviluppo del Paese. Per questo consideriamo strategica la collaborazione con università, scuole e centri di ricerca, fondamentale per formare le nuove generazioni e accompagnare la trasformazione delle infrastrutture verso modelli sempre più digitali, sostenibili e sicuri. Le tecnologie sono essenziali – ha concluso Gemme – ma sono le persone a fare la differenza: le strade del futuro dipenderanno soprattutto da donne e uomini preparati, motivati e capaci di innovare”.

-foto ufficio stampa Anas –

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