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Amici, secondo appuntamento: gli ospiti di oggi di Maria De Filippi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Secondo appuntamento di Amici. Oggi, domenica 18 ottobre, alle ore 14.00 su Canale5 torna l’appuntamento con Maria De Filippi e il suo talent show. Sui banchi della scuola siedono già due atleti: Gabriele per il pugilato e India per il judo, a cui si uniscono i ragazzi che, dopo un confronto con i responsabili artistici che li avevano scelti nella prima puntata, sono stati confermati e hanno ottenuto un banco: Kashmere, Tìaso e Nicolò (Amadeus), Napo e Charli (Ambra), Aura e Erness (Samurai Jay), Anna M. (Alessandra Celentano), Shari (Rudy Zerbi), Anna A. (Lorella Cuccarini). 

Tra le novità di questa edizione, dopo judo e pugilato, arriva la terza disciplina sportiva con il pattinaggio artistico a rotelle. Ospite in studio a consegnare la maglia il pluricampione mondiale Luca Lucaroni. Quali altri talenti riusciranno a guadagnarsi un banco? 

Domenica in studio a giudicare la gara di canto l’attore Claudio Santamaria, mentre Anbeta Toromani giudica la gara di ballo. Sul palco ospite in studio il cantautore Settembre che presenta il suo ultimo singolo ‘Lentiggini’. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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