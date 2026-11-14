Amici, cambia programmazione: oggi sabato 14 novembre la sesta puntata

(Adnkronos) – La sesta puntata di ‘Amici’ di Maria De Filippi, prevista per domenica 15 novembre, andrà in onda eccezionalmente oggi, sabato 14 novembre, per dare spazio domenica alle Atp Finals su Canale 5, alle ore 14.20.

Nella scuola proseguono le attività artistiche e sportive per: Kashmere, Nicolò, Saitta e Tìaso (Amadeus) i Jed e Shari (Rudy Zerbi) Andrea Heros e Aura (Samurai Jay) per il canto. Charli, Clara, Lollo e Napo (Ambra Angiolini) Anna M. e Benedetta (Alessandra Celentano) Anna A. e Riccardo (Lorella Cuccarini) per il ballo. Gabriele per il pugilato, India per il judo e Alex per pattinaggio artistico a rotelle, per lo sport.

In studio a stilare le classifiche di ballo e canto: Oriella Dorella, étoile della scala di Milano, ed Ermal Meta, musicista e cantautore multiplatino. Gabriele si prepara ad affrontare una nuova sfida di pugilato. Rudy settimana scorsa ha espresso dei dubbi su Paulo e ha chiesto di poter lavorare con il possibile sostituto Morik chi resterà nella scuola tra Paulo e Morik?

Sul palco due cantautori ed ex vincitori di Amici, Gaia presenta il suo ultimo successo ‘Senz’allegria’ e Virginio che canta ‘Dio nella pioggia’, brano dalle sonorità pop e latine.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)