Amici 24 il duro sfogo dell’allievo contro i prof e la produzione: “Non c’è competizione sana”

Un duro sfogo di uno degli allievi del programma ha scatenato un’accesa discussione sui social: cosa è successo ad Amici 24.

Nell’ultima puntata del daytime di Amici 24, il talent show che da anni appassiona milioni di telespettatori, si è assistito a un momento particolarmente intenso e controverso.

Gli allievi della sezione canto sono stati messi di fronte a una scelta difficile dalla produzione: nominare tre compagni per un’esibizione speciale in studio. Questa dinamica ha sollevato non poche polemiche tra i partecipanti, portando alla luce tensioni e malcontenti.

Amici 24 le critiche di Diego

Tra gli allievi, Diego si è distinto per aver espresso apertamente il suo dissenso riguardo al metodo adottato dalla produzione e dai docenti per stimolare la competizione tra i cantanti. Secondo lui, questo sistema non fa altro che alimentare rivalità dannose piuttosto che promuovere una sana competizione. La sua proposta? Affidarsi al caso mediante l’utilizzo dei dadi o del sorteggio per le selezioni future, evitando così di mettere gli studenti nella scomoda posizione di doversi giudicare a vicenda.

L’intervento di Diego ha trovato il consenso tra alcuni suoi compagni presenti durante lo sfogo nel giardino della scuola. Trigno, Vybes e Chiara hanno condiviso la sua visione, evidenziando come la richiesta della produzione abbia effettivamente generato tensione e disagio all’interno del gruppo. Nonostante le critiche, alla fine i tre allievi più votati sono stati Senza Cri, Ilan e Chiamamifaro.

Dopo la votazione interna degli allievi di canto, Ilan, Senza Cri e Chiamamifaro hanno avuto l’opportunità unica di esibirsi in studio davanti al pubblico con i loro brani inediti. In questa occasione speciale è stato il pubblico stesso a decidere chi tra loro meritasse maggiormente il proprio sostegno attraverso un sistema innovativo basato sull’utilizzo delle palline colorate da inserire nelle scatole corrispondenti ai nomi degli artisti. La classifica finale ha visto trionfare Senza Cri seguita da Ilan e Chiamamifaro.

Nonostante non abbia ottenuto la prima posizione nella preferenza espressa dal pubblico in studio, Chiamamifaro ha ricevuto un’attenzione particolare da parte dei docenti. Infatti Anna Pettinelli le ha assegnato un compito specifico dopo un gesto clamoroso avvenuto durante lo show. Questa decisione dimostra come ogni momento possa essere decisivo nel percorso degli allievi dentro la scuola di Amici 24.

Questa puntata del daytime ha evidenziato quanto sia complesso gestire dinamiche competitive in contesti dove l’espressione artistica dovrebbe prevalere sulla rivalità. Le parole di Diego aprono una riflessione importante sul futuro delle selezioni nel programma: sarà forse tempo di rivedere le modalità con cui si stimola la competizione tra gli aspiranti artisti?