Amici 24 che fine ha fatto Chiara, la ballerina ancora assente, l’ira del pubblico: sarà sostituita?

La ballerina Chiara diventa un caso nel programma di Maria De Filippi e sui social: che fine ha fatto? Cosa sta succedendo ad Amici 24.

Nel mondo di Amici, il talent show che da anni appassiona milioni di spettatori, ogni giorno può riservare sorprese e colpi di scena. L’ultima novità riguarda una sfida di ballo che ha visto i concorrenti cimentarsi in una prova dal titolo “Coreografo per un giorno”.

Nel daytime trasmesso martedì 19 novembre, la produzione ha introdotto questa nuova gara dove i ballerini hanno dovuto scegliere un compagno incaricato di creare una coreografia da insegnare al resto del gruppo. La scelta è ricaduta su Alessio che ha optato per il brano “Mi fai impazzire” di Blanco, cercando di amalgamare diversi stili danzanti per venire incontro alle capacità dei suoi compagni.

Amici 24, Chiara diventa un caso

Una volta in studio, è stato rivelato che sarebbe stato lo stesso Alessio a valutare le esibizioni dei suoi compagni, stilando una classifica basata sulle sue preferenze personali. Al termine della competizione, Daniele della squadra di Emanuel Lo si è aggiudicato la vittoria grazie alla sua capacità di interpretare al meglio il senso del brano. Seguono in classifica Rebecca, Alessia, Francesca e infine Teodora che si è vista assegnare l’ultimo posto nonostante le scuse pubbliche ricevute da Alessio; la sua performance non era risultata all’altezza principalmente a causa dell’incompatibilità con lo stile proposto.

Tuttavia, ad attirare l’attenzione non sono state solo le performance ma anche l’assenza dalla competizione di Chiara. La ballerina della squadra guidata da Alessandra Celentano non ha partecipato alla gara ed è rimasta a guardare dai margini del palco. Questo episodio segna più di due settimane dall’ultima volta che Chiara si è esibita a causa di un infortunio che continua a tenerla lontana dalle luci della ribalta.

Nonostante domenica 17 novembre Chiara fosse assente per motivazioni differenti – era stata trovata impreparata dalla Maestra Celentano e quindi temporaneamente sospesa – sembrava aver recuperato la maglia nel daytime del 18 novembre dopo aver superato un nuovo interrogatorio con successo. I fan erano pieni d’aspettativa al pensiero del suo ritorno sul palco ma sono stati nuovamente delusi quando hanno scoperto che nella puntata del 19 novembre la ballerina non avrebbe partecipato alla gara.

L’assenza prolungata ha inevitabilmente acceso polemiche sui social network dove molti spettatori hanno espresso il proprio disappunto riguardo alla decisione della produzione di mantenere Chiara nel cast nonostante l’infortunio prolungato. Questa situazione solleva interrogativi sulla giustizia delle regole all’interno della Scuola e sulla gestione degli infortuni dei concorrenti.