Amici 24, altra furioso scontro tra Pettinelli e Zerbi, la produzione interviene: “Adesso basta”

Nell’ultima puntata pomeridiana di Amici 24, c’è stato un altro duro scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi.

Nel pomeriggio di lunedì 4 novembre, il talent show Amici 24 è stato teatro di un nuovo episodio che ha visto protagonisti due dei suoi più noti insegnanti: Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Durante il daytime del programma, una discussione accesa tra i due ha portato la redazione a prendere una decisione drastica: allontanare gli allievi dallo studio.

Amici 24, nuovo scontro tra Pettinelli e Zerbi

Il confronto diretto tra i cantanti, convocati in studio su richiesta di Rudy Zerbi per valutarsi reciprocamente in termini di interpretazione, scrittura e presenza scenica, ha acceso gli animi. I voti assegnati dai ragazzi si sono rivelati sorprendentemente alti, con medie generalmente comprese tra l’8 e il 9, senza alcuna insufficienza. Tale generosità ha suscitato le perplessità di Zerbi che ha deciso di intervenire direttamente esibendo i giovani artisti uno a uno e attribuendo votazioni personalmente molto più severe.

La situazione è precipitata con l’intervento di Anna Pettinelli che, visibilmente alterata dall’atteggiamento del collega nei confronti dei cantanti e dalla sua decisione unilaterale di valutarli severamente dopo aver criticato metodi simili adottati da lei stessa giorni prima, non ha esitato a rivolgere parole dure a Zerbi. L’accusa mossa dalla Pettinelli riguardava proprio la contraddizione nell’agire dell’insegnante che aveva precedentemente disapprovato l’assegnazione dei voti ai ragazzi. “Sei un pagliaccio, un asino”, le parole di Pettinelli contro il prof di canto.

L’intensità dello scontro verbale tra i due insegnanti non è passata inosservata agli occhi della produzione che si è vista costretta ad intervenire per sedare gli animi. La decisione presa dalla redazione è stata quella di far evacuare temporaneamente lo studio dagli allievi del programma, facendoli rientrare nelle loro abitazioni al fine di garantire un clima sereno necessario alla prosecuzione delle attività didattiche e artistiche previste dal format.

Questo episodio solleva interrogativi importanti sulle metodologie educative adottate nel contesto dei talent show televisivi. La tensione generata dalle diverse visioni pedagogiche degli insegnanti evidenzia quanto sia delicato gestire il rapporto con giovani artisti in formazione. Da un lato vi è la necessità di stimolare una crescita attraverso feedback costruttivi e sfidanti, dall’altro emerge chiaramente come un approccio troppo severo o contraddittorio possa generare confusione e disagio tra i partecipanti.