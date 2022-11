ALUNNI DI PIAN DI FRASSO SENZA ATTIVITÀ FISICA, “ARDEA DOMANI” PRESENTA MOZIONE PER UTILIZZO DEL PIAZZALE DELLA PARROCCHIA

Dopo l’interpellanza sulle carcasse d’auto, che ha fatto ritrovare una proposta di convenzione a costo zero, rimasta per mesi dimenticata, i consiglieri comunali di “Ardea Domani”, Niko Martinelli e Luca Vita, hanno protocollato una mozione per risolvere un problema che grava sugli studenti della scuola di Pian di Frasso, costretti a rinunciare alle attività didattiche all’aperto a causa degli esigui spazi esterni della scuola.

La mozione presentata, se approvata dal consiglio, impegna il sindaco e la giunta ad adoperarsi per stipulare una semplice convenzione con la vicina parrocchia, per consentire ad alunni e alunne l’utilizzo del piazzale davanti alla chiesa e garantire loro le lezioni di attività fisica a cui purtroppo da troppo tempo stanno rinunciando.

“La Scuola di Pian di Frasso è già tema di attualità per la comunità di Ardea, oggetto di un progetto di demolizione e ricostruzione che ne prevede il trasferimento in un altro quartiere, scelta alla quale ci siamo sempre dichiarati contrari – dichiara Niko Martinelli – questa decisione non può però privare di un diritto gli studenti che continuano a frequentare la scuola e che non possono svolgere le attività didattiche che richiedono spazi aperti”.

