(Adnkronos) – “Per rafforzare il nostro Servizio sanitario nazionale dobbiamo mettere al centro le professioni sanitarie e infermieristiche, protagoniste dei nuovi processi organizzativi che partono dal territorio. Per farlo servono anche contratti differenti e più flessibili, capaci di guardare alla qualità della vita e al progetto di vita degli infermieri”. Lo ha detto Marco Alparone, presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità, in occasione dell’VIII Giornata nazionale della libera professione infermieristica, organizzata dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) a Montecitorio. “Non basta firmare un contratto – ha aggiunto – bisogna costruire con questi professionisti un percorso che unisca formazione, lavoro, qualità dell’abitare e capacità di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini. Se non comprendiamo che esiste un’emergenza infermieristica, non abbiamo capito che da qui passa anche il futuro del nostro sistema sanitario nazionale”.

Alparone ha invitato a “uscire dalla sola logica dei numeri e dei contratti. C’è un tema di retribuzione e di carichi di lavoro, ma soprattutto la necessità di consentire agli infermieri di esercitare la professione in un mondo che è cambiato”. “La libera professione non può essere un vincolo vietato, con deroghe rinnovate di anno in anno – ha evidenziato – deve diventare un principio che consenta a chi lo desidera di esercitarla nel rispetto delle regole, come già avviene per i medici ospedalieri”.

Inoltre, “occorre valutare nuovi modelli contrattuali, compresa la forma convenzionata per gli infermieri di famiglia nelle Case di comunità – ha aggiunto – Abbiamo bisogno di una medicina di iniziativa, capace di raggiungere il territorio e prendere in carico le persone. Per difendere universalità ed equità di accesso al Ssn – ha concluso Alparone – dobbiamo ripartire dal territorio e dai professionisti, a partire dagli infermieri”.

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