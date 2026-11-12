Allegri, duro attacco di Cassano: “È il male del calcio italiano”

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Antonio Cassano torna ad attaccare Massimiliano Allegri. L’ex attaccante ha criticato nuovamente il tecnico del Napoli, reduce dal pareggio interno contro la Lazio e nel mirino dei tifosi per risultati al di sotto delle aspettative, come confermato da una classifica che vede gli azzurri al decimo posto con 15 punti.

“Allegri è stato il male del calcio italiano negli ultimi dieci anni”, ha detto Cassano a Viva El Futbol, “è stato il male del calcio italiano perché ha fatto convincere determinati pseudo personaggi, pseudo giornalisti e qualche allenatore che voleva venire fuori, amico suo. Ha rovinato il calcio italiano”.

“E queste sono le conseguenze. Ha avuto la fortuna di allenare il Milan l’anno scorso, gli ha fatto fare la figuraccia”, ha continuato Cassano, “il Milan è storia. E negli ultimi anni il Napoli ha dato spettacolo in Italia ed Europa, e gli sta facendo fare una figura oscena”.

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