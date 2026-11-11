Allarmi bomba, stessa mail inviata a oltre 100 scuole in tutta Italia. A Roma studenti evacuati

(Adnkronos) –

Un’unica mail, a quanto apprende l’Adnkronos, ha fatto scattare allarmi bomba in oltre 100 scuole in tutta Italia. Al momento sono in corso le evacuazioni.

Le email hanno fatto scattare nuovi allarmi bomba in alcune scuole del quartiere Tuscolano, a Roma. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, tra gli istituti coinvolti ci sono l’istituto comprensivo Giovanni Cagliero di Largo Volumnia, l’istituto Petrarca di via Ceneda e l’istituto Rodari di via Norcia. Gli studenti sono stati fatti evacuare dalle strutture e al momento sarebbero in corso le operazioni per il loro trasferimento in luoghi sicuri.

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