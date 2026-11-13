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Allarmi bomba, sacchetto sospetto nel bagno di un liceo a Roma: scatta l’evacuazione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Novembre 2026
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(Adnkronos) – Un sacchetto arrotolato con un biglietto all’esterno è stato trovato nel bagno del liceo ‘Buon Pastore’ in via di Bravetta a Roma. Subito è scattato l’allarme e il personale dell’istituto ha chiamato il 112. Sul posto i carabinieri della Stazione locale, intervenuti insieme agli artificieri. La scuola è stata evacuata temporaneamente. Effettuate le necessarie bonifiche, e appurato che non si trattava di un ordigno, gli studenti sono stati fatti rientrare nelle classi.  

“Abbiamo stabilito di individuare e condividere con tutti i soggetti coinvolti, dalle forze di polizia agli istituti scolastici, fino ai gestori dei servizi, indicazioni utili a poter riconoscere meglio le minacce infondate, e abbiamo attribuito alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, i prefetti, il compito di fare sintesi e di assumersi la responsabilità delle decisioni da prendere. Dobbiamo fare in modo di non prestarci al gioco di chi, anche utilizzando le opportunità fornite dai moderni strumenti tecnologici, vuole creare caos e sfiducia. Non vuol dire non comprendere lo stato d’animo delle famiglie e degli insegnanti, ma voglio rassicurarli: ogni segnalazione verrà sempre esaminata con la massima attenzione”, ha scritto su X il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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