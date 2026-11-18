(Adnkronos) – La Polizia ha identificato negli Stati Uniti Mikhail Andropov, il firmatario delle mail che hanno gettato nel panico le scuole italiane nei giorni scorsi con minacce e allarmi bomba, poi rivelatisi falsi. “Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani”, era l’incipit della prima mail datata 11 novembre.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)