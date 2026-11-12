Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Allarmi bomba a scuola, oggi nuovo vertice a Palazzo Chigi. Classi aperte regolarmente – Le news in diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Dopo l’allarme bomba che ieri ha gettato nel caos seimila scuole in tutta Italia, oggi classi aperte regolarmente. La premier Giorgia Meloni ha convocato per le 08:30 un vertice con i leader dell’opposizione, compreso Roberto Vannacci (la prima ad essere ‘audita’, alle 8.30, è Elly Schlein) con l’obiettivo di coinvolgere tutte le forze politiche di fronte a una emergenza nazionale, perché sulla sicurezza serve “una presenza unita e compatta di tutti”. 

In un video pubblicato sui propri canali social, Meloni ha poi rassicurato genitori e insegnanti: “Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli. Chi ha fatto questo voleva una Nazione ferma e impaurita. Troverà una Nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. È questa la risposta, ed è la più forte che abbiamo”. 

 

Tutte le news in diretta di oggi 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Bronzo Italia nella staffetta maschile di Short Track

20 Febbraio 2026

Pomezia, campetto polivalente di via Singen: la Giunta delibera di riqualificarlo con la street art

6 Marzo 2018

Giovanni Allevi, lo sfogo sulla malattia: “Il caldo estivo aumenta il mio dolore”

1 Agosto 2026

Mark Zuckerberg in ospedale, operato per un infortunio: cosa è successo

4 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno