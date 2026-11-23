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Allarme bomba nelle scuole in Danimarca e Germania: centinaia di istituti minacciati via e-mail, ma la polizia esclude pericoli concreti. Le segnalazioni si inseriscono in un’ondata di falsi allarmi che nelle ultime settimane sta interessando diversi Paesi europei

“Le minacce sono state rivolte a istituti scolastici in tutto il Paese e riteniamo che siano infondate”, ha scritto la polizia di Copenaghen in un comunicato. “Comprendiamo perfettamente che ciò possa creare un senso di insicurezza e siamo in contatto con i comuni, i servizi di prevenzione e diversi istituti scolastici”, ha precisato. Per quanto riguarda in particolare lo Jutland settentrionale, la polizia ritiene che “al momento non vi è motivo di procedere a evacuazioni né di attuare particolari misure di sicurezza”. La minaccia è stata ricevuta via e-mail.

Anche la polizia tedesca ha reso noto oggi che alcune scuole in Germania hanno ricevuto minacce di attentati dinamitardi via e-mail, precisando tuttavia che al momento non sembra sussistere alcun “pericolo concreto”. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, le minacce sono state inviate a oltre 450 scuole nel Land del Baden-Württemberg, nel sud-ovest del Paese. Anche la polizia della Turingia, nello Stato federato orientale, ha segnalato che “numerosi” istituti della regione hanno ricevuto minacce di questo tipo, ritenute però non attendibili.

Minacce sono arrivate anche in molti altri stati tedeschi, dalla Bassa Sassonia, allo Schleswig-Holstein – dove in alcuni istituti le lezioni sono state interrotte a scopo precauzionale – alla Sassonia-Anhalt, dove in mattinata, secondo la polizia, circa 260 scuole sono state prese di mira con minacce e-mail, che la polizia di Halle ha detto di non ritenere al momento attendibili. L’autore delle minacce è al momento ignoto. La polizia ha avviato immediatamente le indagini per il reato di turbamento dell’ordine pubblico.

Anche in Renania-Palatinato diverse scuole sono state interessate dal fenomeno, sebbene il numero preciso non sia ancora chiaro. Secondo una portavoce dell’Ufficio di Polizia Criminale regionale (LKA), sono stati segnalati casi nelle giurisdizioni di tutti e cinque i comandi di polizia del Land: Magonza, Coblenza, Ludwigshafen, Treviri e Kaiserslautern. La portavoce ha tuttavia sottolineato che non vi sono elementi che indichino un pericolo concreto, riporta Der Spiegel. Coinvolti dagli allarmi bomba anche il Meclemburgo-Pomerania Anteriore, la Sassonia, il Brandeburgo, Amburgo, il NordReno-Westfalia,il Saarland.

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