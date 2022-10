Alla vigilia del Derby della Mole Ivan Juric compatta la sua squadra

Il match serale di domani prevede il Derby della Mole in casa granata: allo Stadio Olimpico Grande Torino è attesa infatti la Juventus per la stracittadina numero 205 della storia piemontese.

In conferenza stampa il tecnico granata Ivan Juric ha lodato l’atteggiamento della squadra, “molto concentrata e sul pezzo” per disputare una gara che non è mai come qualsiasi altra.

In termini di formazione, il tecnico ha comunicato che probabilmente mancheranno alcuni giocatori: entrambi gli attaccanti Sanabria e Pellegri, anche se quest’ultimo cercherà di recuperare per la panchina, e Samuele Ricci, alle prese con la febbre molto alta, motivo per cui sarà difficile domani vederlo in campo.

In porta dovrebbe sempre esserci Vanja, con la difesa composta da Rodrìguez, Schuurs e Djidji. A centrocampo Lukic e Linetty potrebbero essere affiancati da Vojvoda e Singo, mentre davanti all’unica punta, ancora da definire, potrebbero essere schierati Miranchuk e Vlasic. In merito Juric ha dichiarato che “davanti verranno schierati tre fra Miranchuk, Vlasic, Radonjic, Seck e Karamoh”.

Ecco quindi la probabile formazione del Torino:

TORINO FC (3-4-2-1): Vanja; Djidji, Schuurs, Rodrìguez ©; Vojvoda, Lukic, Linetty, Singo; Miranchuk, Vlasic; Radonjic. All. Ivan Juric

A disposizione: Berisha, Gemello, Adopo, Bayeye, Zima, Buongiorno, Karamoh, Seck, Ilkhan, Lazaro, Aina, Garbett.

Mi piace: Mi piace Caricamento...