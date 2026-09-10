Alimenti, Efsa rivaluta dolcificante sale di aspartame-acesulfame, ‘no problemi sicurezza’

(Adnkronos) – L’Autorità europea per la sicurezza alimentare Efsa ha completato la rivalutazione dell’additivo alimentare sale di aspartame-acesulfame (E 962) e ha concluso che “il suo utilizzo non solleva problemi di sicurezza”. Il sale di aspartame-acesulfame è un dolcificante autorizzato per l’uso in una varietà di alimenti e bevande senza zucchero e a ridotto contenuto calorico. Una volta ingerito, si spiega in una nota dell’autorità Ue, si dissocia nei suoi componenti individuali, aspartame e acesulfame.

Il gruppo di esperti “non ha riscontrato problemi di sicurezza associati agli usi e ai livelli di utilizzo attualmente segnalati di acesulfame K (E 950), aspartame (E 951) e del sale di aspartame-acesulfame E 962”. Questa conclusione si basa su quella che è l’assunzione giornaliera accettabile (Acceptable daily intake-Adi) precedentemente stabilita, che per l’aspartame è di 40 mg/kg di peso corporeo al giorno, ora riconfermata, e sull’assunzione giornaliera accettabile (Adi) recentemente rivista per l’acesulfame K, che è di 15 mg/kg di peso corporeo al giorno. Le attuali stime di esposizione in tutte le fasce d’età rimangono al di sotto di queste Adi.

Gli esperti raccomandano di aggiornare le specifiche Ue per l’additivo alimentare E 962 al fine di garantirne la conformità con le specifiche relative all’aspartame e all’acesulfame K utilizzati nella sua produzione. In linea con l’approccio applicato ad altri dolcificanti rivalutati, si raccomanda inoltre di rivedere i limiti per l’arsenico e il piombo nelle specifiche per l’aspartame E 951.

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