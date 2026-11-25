(Adnkronos) – Chef stellati, grandi firme della cultura, artisti e rappresentanti delle istituzioni. A Matera il Tartufo Bianco Pregiato di Basilicata con Tesori dalla Terra, la rassegna enogastronomica e culturale in calendario dal 20 al 29 novembre 2026, che per dieci giorni porterà nella città dei Sassi ospiti e appuntamenti dedicati a una delle eccellenze più preziose della regione. Il cuore della manifestazione sarà Palazzo Malvinni Malvezzi, con i due fine settimana del 20-22 e 27-29 novembre particolarmente ricchi di incontri, cooking experience, mostre e spettacoli. A fare da filo conduttore sarà il tartufo, raccontato non soltanto come prodotto d’eccellenza, ma anche come espressione della biodiversità, delle tradizioni e delle comunità lucane. Tra i protagonisti della manifestazione Peppone Calabrese, volto di Rai 1 e Bianca Luna Santoro, giornalista e conduttrice Rai, insieme a numerosi ospiti del panorama gastronomico, culturale e televisivo nazionale.

Sarà soprattutto la cucina a offrire alcune delle occasioni più attese. Ai fornelli si alterneranno chef lucani e protagonisti della ristorazione nazionale e internazionale con cooking experience dedicate alle interpretazioni contemporanee del tartufo e alle ricette della tradizione. Tra i nomi annunciati Beppe Guida, interprete della cucina campana, Domingo Schingaro, executive chef del ristorante stellato Due Camini di Borgo Egnazia e Caterina Ceraudo, chef del ristorante Dattilo in Calabria, premiato con una stella Michelin e una stella verde. Spazio anche alla cucina lucana con Vitantonio Lombardo, chef stellato a Matera e ad altre importanti esperienze gastronomiche italiane. Il programma darà voce alle identità regionali, con la partecipazione di Campania, Puglia, Calabria e Piemonte. Un’attenzione particolare sarà riservata ai grani, al Pane di Matera e alla pasta di Miskiglio, patrimonio della cultura contadina lucana. Quest’ultima sarà protagonista anche di un appuntamento che intreccia cucina e spettacolo, attraverso il racconto delle tradizioni della Valle del Serrapotamo e delle Vie del Miskiglio. E accanto al cibo, il vino. Con il coinvolgimento di Vulture, Città Italiana del Vino 2026, non mancheranno occasioni per approfondire gli abbinamenti tra tartufo e vini lucani. La gastronomia sarà il punto di partenza di un programma culturale che mette insieme letteratura, antropologia, paesaggio e identità. Tra gli ospiti più attesi Franco Arminio, poeta e scrittore da sempre attento ai piccoli paesi e alle aree interne, Marino Niola ed Elisabetta Moro, antropologi che esploreranno il rapporto tra alimentazione, tradizioni e comunità e lo storico dell’alimentazione Massimo Montanari, protagonista di un incontro dedicato alla cucina italiana e ai prodotti del territorio.

La manifestazione si concluderà domenica 29 novembre, alle ore 13, con la terza Asta Internazionale Benefica del Tartufo Bianco Pregiato di Basilicata, appuntamento che porterà nuovamente Matera al centro di una rete internazionale di ristoratori e sostenitori delle iniziative solidali. A condurre l’asta saranno Giobbe Covatta e Bianca Luna Santoro, con la partecipazione di Daniele Violoni, conosciuto come The Lord of Truffle. Tesori dalla Terra è promosso dalla Regione Basilicata, attraverso la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell’ambito delle iniziative di Basilicata Tipica. Il progetto coinvolge una rete di partner istituzionali e di settore, tra cui Comune di Matera, Provincia di Matera, Associazione Nazionale Città del Tartufo, Centro Nazionale Studi Tartufo, Federazione Italiana Cuochi e le Regioni Piemonte, Puglia, Calabria e Campania.

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