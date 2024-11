Alfonso entra nella casa, il gesto di Federica Petagna spiazza: “Perché l’ha fatto?

A quanto pare Alfonso D’Apice entrerà nella casa del Grande Fratello e intanto è venuto fuori un gesto di Federica che sorprende.

L’ingresso nella casa di Alfonso D’Apice sembra essere sempre più certo, l’ex di Federica Petagna dovrebbe entrare al Grande Fratello nella prossima puntata di lunedì e si prevedono davvero scintille. Ricordiamo che la giovane napoletana lo aveva lasciato poco dopo Temptation Island perché non più innamorata, mentre lui ha più volte ribadito di provare forti sentimenti per lei. Adesso il gesto di lei è una vera sorpresa.

Alfonso Signorini pare proprio che non si sia voluto perdere la ghiotta occasione di far stare i due ex sotto lo stesso tetto, non è la prima volta che il Grande Fratello crea dinamiche di questo tipo e adesso l’ingresso di Alfonso è attesissimo. Per chi spera in un ritorno di fiamma proprio sotto l’occhio vigile del GF si dovrà ricredere, perlomeno stando all’ultimo gesto di Federica nei confronti del suo ex.

Alfonso D’Apice arriva al Grande Fratello, cosa ha fatto Federica prima del suo ingresso

Mentre la notizia che Alfonso D’Apice parteciperà al Grande Fratello diventa sempre più insistente è emerso il gesto di Federica Petagna, forse l’ennesimo per mettere la parole fine alla sua storia con lui, avrebbe fatto prima di entrare nella casa.

A raccontarlo è stata Deianira Marzano che ha condiviso la segnalazione di un utente che le ha fatto notare come Federica avesse cancellato tutte le foto con Alfonso sui social. Otto anni di immagini cancellate con un colpo di spugna, gesto che non troverebbe spiegazione poiché comunque le cose tra di loro non sarebbero finite in malo modo e dall’altro lato c’è Alfonso che ha più volte ribadito di amarla.

Secondo la Marzano Federica avrebbe eliminato tutte le foto spinta dal tentatore e per la stessa ragione avrebbe lasciato Alfonso: “Non è stata una scelta fatta col cuore quella di lasciarlo (…)“. Se così fosse, vorrebbe dire che l’ingresso nella casa del ragazzo potrebbe effettivamente riavvicinarli. Intanto Lorenzo Pugnaloni ha annunciato che potrebbe esserci un confronto al Grande Fratello anche con il tentatore, in questo modo “tutti i nodi verrebbero al pettine”.

Ora bisognerà capire cosa accadrà quando Alfonso entrerà nella casa e se si presenterà, come tutti immaginano, con l’intenzione di riconquistare la sua ex. Staremo a vedere.