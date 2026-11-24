Alfa Romeo conquista tre premi ai Best in Classic 2026: il Museo di Arese è Museo dell’Anno

(Adnkronos) – Un triplice riconoscimento celebra il patrimonio storico di Alfa Romeo ai Best in Classic 2026, i premi promossi da Ruoteclassiche in collaborazione con ACI Storico e dedicati alle eccellenze del collezionismo automobilistico.

Il Museo Storico Alfa Romeo di Arese ha conquistato il titolo di “Museo dell’Anno”, proprio in occasione del cinquantesimo anniversario della sua inaugurazione, avvenuta nel 1976. La premiazione si è svolta nell’ambito di Milano AutoClassica, dove a ritirare il riconoscimento è stato Lorenzo Ardizio, curatore della struttura museale.

Il Museo custodisce oltre un secolo di storia automobilistica, attraverso vetture che raccontano l’evoluzione stilistica, ingegneristica e sportiva del costruttore italiano. Un patrimonio che testimonia il contributo di Alfa Romeo allo sviluppo dell’automobile, dalle soluzioni tecniche introdotte sui modelli di serie alle innovazioni sperimentate nelle competizioni.

Per Ardizio, il riconoscimento premia anche il lavoro quotidiano dedicato alla conservazione e alla divulgazione della storia del Biscione, creando un legame tra differenti generazioni di appassionati.

Il successo del marchio italiano è stato completato da altri due riconoscimenti, assegnati ad altrettanti modelli particolarmente rappresentativi della produzione degli anni Sessanta. L’Alfa Romeo Spider del 1967 ha conquistato il titolo di “Auto Classica dell’Anno”, attraverso le preferenze espresse dagli appassionati sul profilo Instagram di Ruoteclassiche.

La scoperta italiana continua a esercitare un forte richiamo nel mondo del collezionismo, grazie a uno stile riconoscibile e a una concezione dell’automobile incentrata sul piacere di guida. L’Alfa Romeo Giulia TZ del 1964 si è invece aggiudicata il premio “

Restauro dell’Anno”

, dedicato alla qualità degli interventi di recupero e conservazione delle vetture storiche.

Due automobili profondamente differenti per destinazione d’uso, ma accomunate dalla capacità di interpretare la sportività secondo la tradizione Alfa Romeo. Giunti alla sesta edizione, i Best in Classic rappresentano un appuntamento dedicato alla valorizzazione della cultura automobilistica, coinvolgendo collezionisti, restauratori, istituzioni e appassionati.

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