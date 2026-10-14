Alessia Marcuzzi contro il tabù della menopausa: “Mi vergognavo, mi sentivo meno donna e meno sexy”

(Adnkronos) – Con un video selfie e la voce che graffia, Alessia Marcuzzi parla per la prima volta pubblicamente della menopausa, un argomento delicato e ancora oggi considerato un tabù. La conduttrice, che oggi ha 53 anni, racconta di essere entrata in ‘perimenopausa’ all’età di 47 anni, una fase che precede la menopausa e che è stata molto difficile da affrontare.

“Il tuo corpo cambia, i tuoi ormoni cominciano a diventare un po’ matti e tu non sai bene che cosa stia succedendo perché non sei preparata e in quel momento non lo eri così tanto”. Comincia così il lungo sfogo della conduttrice televisiva che per la prima volta si confida sulle proprie sensazioni e difficoltà vissute in quel periodo che considera il “peggiore”. Marcuzzi ammette di non essersi informata abbastanza prima di entrare nel periodo della menopausa e, per la prima volta ad alta voce dice: “Mi vergognavo”. Un aspetto su cui insiste particolarmente. “So che si vergognano un sacco di donne di dire che sono in menopausa e lo facevo anche io”.

“Mi sentivo in imbarazzo, mi sentivo meno donna, meno femmina, meno sexy in video. Pensavo di essere meno desiderata”. La conduttrice ricorda che in quel periodo andava ancora in giro con gli assorbenti nella borsa: “È una cosa che mi mette tanta rabbia perché ci sono tante donne che nascondono ai propri mariti che stanno attraversando quel periodo, e fanno finta di avere il ciclo ogni mese per non doverglielo dire perché così sono ancora femmine”.

Alessia ha parlato del supporto dell’ex marito: “Io ero sposata e il mio ex marito mi è stato molto accanto, ma è stato un periodo molto complicato. Quando sono entrata in menopausa conclamata, per me è stata una specie di liberazione”. Alessia Marcuzzi, in conclusione, vuole sdoganare il termine ‘menopausa’ e ricordare che in Giappone, il termine usato per indicarlo è ‘konenki’, che indica una sorta di ‘seconda primavera’: “La donna in menopausa è una donna più figa, più consapevole, più diretta, più sexy. Siamo rifiorite, siamo più consapevoli”.

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