Alessandro Liberini, il nuovo singolo è “CHE TI MANCA”

Dal 22 dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “CHE TI MANCA”, il nuovo singolo di Alessandro Liberini disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 15 dicembre.

“CHE TI MANCA” è una power ballad nata al pianoforte. La canzone è una sorta di rendiconto con sè stessi, una riflessione su ciò che si ha, su ciò che si è fatto, e il sottile equilibrio tra l’apprezzamento e l’insoddisfazione che si tende ad avere.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Che Ti Manca è un brano motivazionale, uno di quelli che quando sei in un momento no, ti prende a schiaffi e ti dà una svegliata, e carica!”

Il videoclip di “Che ti manca”, diretto da Daniele Tofani (la cui firma compare già in video di Manêskin, Negramaro, Fabrizio Moro, Marracash e altri), vede Alessandro interpretare il testo, solo, senza band o scenografie particolari, che si alterna a personaggi di diverse fasce d’età, a rappresentazione di come alcuni sentimenti siano in fondo comuni, al di là degli anni vissuti o del proprio vissuto.

Biografia

Cantautore troppo pop per essere rock , e viceversa…

Alessandro Liberini nasce a Roma il 21 Aprile 1981. È affascinato sin da piccolo dalla musica e parole dei cantautori italiani come Vasco Rossi, e al tempo stesso dalle melodie e suoni dei gruppi rock stranieri come Linkin Park. Inizia a suonare la chitarra non appena adolescente, per poi impratichirsi anche con tutti gli altri strumenti alla base della musica pop e rock, per avere una migliore visione d’insieme nella scrittura dei suoi brani. Nel 2013 vince il Premio Miglior Videoclip del Tour Music Fest, nel 2019 si esibisce al Teatro Ariston per Sanremo Rock, e nel 2020 pubblica il suo primo singolo “Mai Più”. Seguono altri 2 singoli nel

2022, “Qualcosa cambierà” e “Parla in modo semplice”, e “Se cominciamo noi” nel 2023. “Che ti manca” è il nuovo singolo di Alessandro Liberini finalista al Premio Mogol-Battisti 2023 disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 15 dicembre 2023 e in rotazione radiofonica dal 22 dicembre.

Sito Web | Facebook | Instagram | Spotify