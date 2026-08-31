Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: l’attesa dei medici dal Gemelli e il primo post Instagram, cosa sappiamo

(Adnkronos) – Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del M5s, ricoverato da sabato all’ospedale ‘Hermanos Ameijeiras’ dell’Avana a Cuba in seguito a un malore. Cresce l’attesa per l’arrivo i

due medici dal Gemelli di Roma

che dovrebbero valutare le sue condizioni al fine di determinare quando possa fare rientro in Italia, dal momento che finora è stato considerato “non trasferibile”. A breve dovrebbe arrivare nella Capitale anche la compagna dell’ex parlamentare, Sahra Lahouasnia.



Nella giornata di domenica Di Battista si è fatto sentire sui social, anche per rassicurare sulle sue condizioni di salute. Dopo che in mattinata aveva commentato un post del pizzaiolo napoletano Gino

Sorbillo

, sottolineando la sua volontà di vederlo presto dopo aver ricevuto il suo invito a Napoli, in serata – ora italiana – ha anche condiviso una storia su Instagram contro il genocidio a Gaza. Di Battista ha parlato nelle scorse ore anche al telefono con il ministro degli Esteri Antonio

Tajani, che lo ha trovato “combattivo nel tono” e che gli ha garantito che il governo farà tutto il necessario, come per ogni cittadino italiano in situazioni simili.

Alessandro Di Battista si trovava a Cuba dove era impegnato in un reportage sulle condizioni sull’isola per il Fatto Quotidiano e TvLoft, nell’ambito del progetto ‘La polvere del mondo’. Prima del malore, avrebbe accusato un forte mal di testa. Venerdì scorso è stato ricoverato a Santa Clara e poi è stato trasferito 24 ore dopo circa in ambulanza all’ospedale Hermanos Ameijeiras dell’Avana per esami più approfonditi, tra cui una Tac con contrasto. Secondo fonti informate, l’ex parlamentare ha parlato con il personale sanitario e avrebbe ripreso conoscenza prima del trasporto nella Capitale.

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