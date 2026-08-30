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Alessandro Di Battista, la risposta al pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo: “Qui riso e pollo, vi vengo a trovare presto”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Alessandro Di Battista, ancora ricoverato all’Avana, risponde sui social ai tanti messaggi di vicinanza che sono arrivati dopo il malore. Uno in particolare: quello di Gino Sorbillo, noto pizzaiolo napoletano, che gli augurava di non mollare. “Vi vengo a trovare presto”, scrive l’ex deputato del Movimento 5 stelle accompagnando il commento dalla foto di un piatto di riso e pollo. E anche: “Ne ho bisogno”.  

Da qui, l’invito del ristoratore che lo esorta: “Esci presto presto da lì super Ale. Vieni presto a Napoli e ci dimentichiamo tutti questo brutto giorno! Facciamo una super festa, free per tutti” con “pizze, cucina napoletana e buon vino per dimenticarci e far dimenticare questo brutto spavento che ci siamo presi ieri, abbiamo avuto molta molta paura per te Ale, è stato bruttissimo”.  

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