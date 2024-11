Alessandra Viero in cosa è laureata la conduttrice di Quarto Grado

In cosa è laureata e qual è stata la carriera della conduttrice di Quarto Grado, su Rete 4, Alessandra Viero.

Alessandra Viero, una figura ormai nota nel panorama giornalistico italiano, ha iniziato il suo percorso accademico laureandosi in giurisprudenza presso l’Università di Trento, ottenendo il massimo dei voti.

Questo traguardo accademico non ha fatto altro che preludere a una carriera brillante e ricca di soddisfazioni professionali.

Alessandra Viero, la carriera della conduttrice di Quarto Grado

Prima ancora di completare i suoi studi universitari, Alessandra Viero aveva già iniziato a collaborare con testate giornalistiche locali, dimostrando un precoce interesse e una notevole predisposizione per il mondo dell’informazione. Dal 2006 è giornalista professionista e ha prestato la sua opera per il Corriere del Veneto e Rete Veneta, dove si è distinta come conduttrice e inviata del Tg Bassano.

Nel 2008 la svolta: Alessandra Viero entra a far parte della grande famiglia Mediaset. Assunta al TG4 come inviata e lettrice di agenzie in studio, dimostra subito le sue capacità e la sua versatilità. Dal novembre 2011 diventa una delle conduttrici di punta di TGcom24, canale all-news che le permette di raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Tra giugno 2012 e l’estate dello stesso anno, Alessandra conduce Pomeriggio Cinque Cronaca su Canale 5, esperienza che segna un ulteriore passaggio importante nella sua carriera televisiva. Nonostante un breve intermezzo che avrebbe dovuto vederla alla conduzione di Domenica Cinque – ruolo poi assegnato a Sabrina Scampini – la sua traiettoria professionale non subisce rallentamenti.

Dal giugno 2013 Alessandra approda a Studio Aperto su Italia 1 dove realizza servizi d’impatto conducendo anche l’edizione delle 12:25. La sua presenza diventa ancor più significativa quando affianca Gianluigi Nuzzi nella conduzione del programma Quarto grado su Rete 4 dal ottobre dello stesso anno. Negli anni successivi continua ad arricchire il suo bagaglio professionale conducendo Segreti e delitti su Canale 5 insieme a Nuzzi ed entrando nel team dei programmi Controcorrente sullo stesso canale. Nel maggio del 2023 sostituisce Barbara Palombelli alla conduzione del programma Stasera Italia.

Al fianco della brillante carriera televisiva si colloca anche una vita privata serena ed appagante: legata sentimentalmente al content editor umbro Fabio Riveruzzi dal quale ha avuto un figlio nel 2017; i due si sono uniti civilmente in Campidoglio a Roma nel luglio del 2021. La storia professionale ed umana di Alessandra Viero rappresenta quindi un esempio luminoso di come dedizione al lavoro, talento ed equilibrio familiare possano coesistere armoniosamente portando al successo sia nella vita privata che in quella lavorativa.