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Alessandra Mussolini nuova opinionista di ‘Uomini e Donne’: l’annuncio di Maria De Filippi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sorpresa nella prima registrazione della nuova stagione di ‘Uomini e Donne’: Alessandra Mussolini è la nuova opinionista del programma. Affiancherà gli storici Gianni Sperti e Tina Cipollari nel commentare le vicende del Trono Classico e Over. L’annuncio è arrivato con un video dello spezzone della registrazione pubblicato sulla piattaforma web WittyTV e sul profilo Instagram ufficiale di ‘Uomini e donne’. Nella clip, la conduttrice scherza con Sperti e Cipollari, seminando indizi prima di far entrare in studio la Mussolini, che ha fatto il suo ingresso ballando un mambo.  

Alla domanda di rito di Maria De Filippi, “sei pronta?”, l’ultima vincitrice del Gf Vip ha risposto con la sua consueta energia: “Prontissima”. La nuova edizione del programma andrà in onda prossimamente su Canale 5. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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