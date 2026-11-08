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Alcaraz vince il Masters 1000 di Parigi, battuto in finale Shelton

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Novembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Dopo il trionfo di domenica scorsa a Vienna, Carlos Alcaraz si è ripetuto oggi vincendo anche il “Rolex Paris Masters”, ultimo Atp Masters 1000 della stagione (con montepremi totale pari a 6.309.095 euro) che si è disputato sul veloce indoor de La Defense Arena della capitale francese.
In finale lo spagnolo, numero 3 del mondo e seconda forza del seeding, ha sconfitto lo statunitense Ben Shelton, numero 4 del ranking internazionale e terza testa di serie del tabellone, col punteggio di 7-6 (5) 7-5.
Per Alcaraz è il 29esimo titolo della carriera, il quinto del 2026 dopo i successi centrati agli Australian Open, a Doha, a Tokyo e a Vienna.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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