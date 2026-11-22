(Adnkronos) – “Anche la Coppa Davis è molto importante. Farò tutto il possibile per arrivare a Bologna nella condizione fisica migliore. Per dare il massimo”. Carlos Alcaraz sorride dopo il trionfo alle Atp Finals. Si gode la coppa vinta a Torino e il titolo più importante ancora mancante nella sua bacheca prima di oggi, ma guarda già al prossimo step: le Final 8 di Coppa Davis a Bologna. Idee abbastanza chiare, insomma, per inquadrare l’ultima fatica della stagione: “Voglio aiutare la squadra e godermi quella che si preannuncia come una settimana meravigliosa, che aspetto con entusiasmo”. Italia avvisata.

Dopo la sconfitta di dodici mesi fa contro Sinner, Alcaraz non nasconde l’orgoglio per il trionfo a Torino: “Questa vittoria è speciale, significa tantissimo per me, per la mia squadra e la mia famiglia”. Poi da uno sguardo al trofeo, piazzato accanto a lui, e si emoziona: “Loro sanno quanto ho lottato per questo momento e questa coppa. Sono davvero soddisfatto della mia settimana”. Il fuoriclasse spagnolo trova anche il tempo di scherzare: “Perché cantavo e ballavo durante i cambi di campo? Insomma, restare concentrato sul match per due ore è difficile. Avere quei piccoli momenti mi aiuta a rilassarmi e a tenere a bada la tensione. E poi, quelle canzoni mi piacevano…”.

Spazio anche per qualche riflessione sul ranking: “Se mi sento comunque il numero uno? No, per niente. Penso che ognuno si senta il numero uno. Io, Zverev, Sinner, Shelton. Credo che ognuno si consideri il numero uno al mondo, la fiducia è importante in partita”. Senza dimenticare i complimenti all’avversario battuto nell’ultimo atto del torneo torinese: “Il numero uno è Sascha e se lo merita. Nessuno gli toglierà quella posizione e il titolo, la classifica ora racconta questo e dobbiamo tenerne conto”. Parole da maestro.

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