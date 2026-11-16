Alcaraz, problemi al ginocchio alle Atp Finals? “Sento di muovermi bene”

(Adnkronos) – “Il ginocchio? Io sento di muovermi in modo del tutto normale, mi muovo bene. Ovviamente, è un aspetto di cui mi prendo cura ogni giorno. Io e il mio fisioterapista dedichiamo tantissima attenzione a fare tutto il necessario fuori dal campo per essere in buona forma”. Carlos Alcaraz, numero 3 del ranking Atp, parla così della fasciatura al ginocchio vista nel match d’esordio alle Atp Finals contro Frances Tiafoe, vinto in due set.

Insomma, nessun problema. “In questo momento – ha precisato il fuoriclasse spagnolo in conferenza stampa – sto davvero bene nei movimenti in campo, grazie a tutto quello che ho fatto e che sto facendo”. Alcaraz ha poi commentato la sua prestazione: “Se mi sento inarrestabile? Non ho proprio quella sensazione, a dire il vero. A volte, però, sono davvero a mio agio e mi sembra di essere migliore dell’avversario in ogni aspetto del gioco. Nella mia testa, mi sento semplicemente così”.

In campo, buona la prima. Alcaraz, grande candidato alla vittoria finale del torneo, risponde in scioltezza al debutto vincente del tedesco Alexander Zverev, sbarazzandosi di Tiafoe in due set, con il punteggio di 6-2 6-2, in un’ora e 9 minuti di gioco.

Lo spagnolo, in campo con la vistosa fasciatura al ginocchio destro già vista negli allenamenti di questi giorni, domina il primo set portandosi subito sul 4-0. Poi, il 4-1 di Tiafoe, festeggiato con un sorriso e un ‘pugnetto’ di incoraggiamento, spezza l’inerzia del match e viene salutato dal pubblico con un lungo applauso. Il primo parziale vola via in 27 minuti e la musica non cambia nel secondo. “Daje Carlos” urlano i tifosi a più riprese. Alcaraz è carico, ride e continua a martellare al servizio, piazza l’early break nel terzo game portandosi sul 2-1 e poi lo consolida allungando sul 3-1. Altro break nel settimo game, secondo set archiviato sul 6-2 e abbraccio al pubblico di Torino, che ricambia l’affetto. Nessun allarme, Alcaraz c’è.

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