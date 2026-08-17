Alcaraz, niente Coppa Davis con la Spagna: attesa decisione per gli Us Open

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Carlos Alcaraz salta la Coppa Davis e mette nel mirino gli Us Open. Il tennista spagnolo sta recuperando dall’infortunio al polso accusato lo scorso aprile a Barcellona, che lo ha costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon. Il rientro è stato più problematico del previsto, con Alcaraz che ha dato forfait anche ai Masters 1000 del Canada e di Cincinnati, proprio come Jannik Sinner, per concentrarsi sull’ultimo Slam della stagione, ma non solo.

Oggi, lunedì 17 agosto, è arrivata una notizia che getta qualche ombra sul rientro previsto per New York. Alcaraz non farà infatti parte della spedizione spagnola per la prossima Coppa Davis, con la Nazionale iberica che sarà impegnata nel secondo e ultimo turno di qualificazione per accedere alle Final Eight di Bologna. Il capitano David Ferrer ha convocato Rafael Jodar, Daniel Merida, Jaume Munar, Martin Landaluce e Pedro Martinez.

Alcaraz intanto prosegue gli allenamenti a Murcia, dove lo ha raggiunto Holger Rune. La decisione dello spagnolo per gli Us Open, in ogni caso, è attesa a breve.

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