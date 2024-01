Alcantara verso il futuro

(Adnkronos) –

BMW Group racconta come potrebbe essere la prossima generazione di veicoli del marchio BMW grazie al prototipo BMW Vision Neue Klasse.

La versione Vision ha un design essenziale arricchito solo da un grande display informativo che si estende su tutta la larghezza del parabrezza.

Alcantara, azienda 100% Made in Italy, ha rivestito con l’omonimo materiale Alcantara alcuni dettagli essenziali degli interni. "

Alcantara condivide questo spirito di innovazione tecnologica e si impegna per un futuro sostenibile", dichiara Andrea Boragno, Presidente di Alcantara S.p.A. "Alcantara ha raggiunto un traguardo significativo già nel 2009 quando ha ricevuto per la prima volta la certificazione di Carbon Neutrality di cui siamo molto orgogliosi”.



