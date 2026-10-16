Albume d’uovo richiamato dai supermercati Conad: “Rischio salmonella”

(Adnkronos) –

Conad ha ordinato il ritiro dai propri supermercati in via precauzionale dell’albume d’uovo da allevamento a terra 500g Conad Piacersi per il rischio della presenza di salmonella.

Nella nota si precisa che il prodotto interessato ha il Codice EAN 8003170102415, lotto K657113 e scadenza 29 ottobre 2026. “Nel corso di controlli, nel lotto indicato sono state riscontrate, specifiche microbiologiche non conformi: Salmonella spp. Al fine di scongiurare qualsiasi possibile rischio per la salute, i clienti che fossero in possesso del prodotto appartenente al medesimo lotto sono invitati a riportarlo al punto di vendita Conad dove è stato acquistato, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso. Si precisa che il consumo previa cottura (come riportato in etichetta), contribuisce all’inattivazione del microorganismo”, conclude la comunicazione.

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