“Alberto Angela racconta Giulio Cesare”, oggi la serata evento su Rai1

(Adnkronos) – La vita, le imprese, gli amori e l’eredità di Giulio Cesare, uno dei grandi protagonisti della storia. È il racconto al centro di “Alberto Angela racconta Giulio Cesare”, la serata-evento di Rai Cultura in onda oggi, domenica 18 ottobre, alle 21.30 su Rai 1, nella prestigiosa cornice del Colosseo.

Ad accompagnare gli spettatori in questo affascinante viaggio nel tempo sarà Alberto Angela che, dal Colosseo, di fronte a un pubblico di giovani e con il commento musicale di un’orchestra dal vivo, ripercorrerà la straordinaria vicenda umana e politica di Cesare. Il Colosseo ai tempi di Cesare ancora non esisteva e sarebbe stato inaugurato più di un secolo dopo la sua morte, ma resta uno dei simboli più potenti di quella Roma imperiale che proprio nelle conquiste e nelle trasformazioni politiche avviate da Cesare affonda alcune delle sue fondamenta. È da qui che prende vita un viaggio che parte dalle Idi di Marzo e torna indietro nel tempo, fino agli anni decisivi che trasformarono un ambizioso uomo politico nel conquistatore della Gallia e nell’uomo più potente di Roma. Battaglie, intrighi politici, amori, alleanze e tradimenti compongono così il ritratto di una personalità complessa, affascinante e controversa, mentre il Colosseo diventa parte integrante dello spettacolo e, grazie alla realtà aumentata e alle ricostruzioni immersive, si trasforma nei luoghi in cui si svolsero gli eventi narrati. Il racconto di Alberto Angela, accompagnato da immagini e sequenze, permetterà di incontrare i protagonisti dell’epoca e di entrare nel mondo delle legioni, della Roma repubblicana, dei popoli della Gallia e tra le monumentali vestigia dell’Egitto dei faraoni. Dalla conquista dell’Europa occidentale allo scontro con Pompeo, dal passaggio del Rubicone alla guerra civile, fino al viaggio sul Nilo e alla storia d’amore con Cleopatra, la vicenda personale di Cesare si intreccia con la crisi della Repubblica e con la sua irresistibile ascesa, spezzata infine dal brutale assassinio ad opera dei congiurati alle Idi di Marzo del 44 a.C. Un grande racconto televisivo, spettacolare ma rigorosamente storico, che prova a comprendere perché, a più di duemila anni dalla sua morte, il nome di Cesare continui a essere sinonimo di successo e vittoria.

La serata è realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Ministero del Turismo e il Parco Archeologico del Colosseo.

“Alberto Angela racconta Giulio Cesare” è una produzione realizzata da Rai Cultura e dalla Direzione Produzione Tv – Centro di Produzione Tv di Roma, diretta da Fabrizio Guttuso Alaimo, con la fotografia di Roberto Andreozzi. Il programma è scritto da Alberto Angela con Fabio Buttarelli, Luca Di Ciaccio, Vito Lamberti ed Emilio Quinto. Capo progetto Anna Maria Tiberi, a cura di Francesca Giovannetti.

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