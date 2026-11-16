Albano Laziale, una settimana contro la violenza sulle donne. Ferrarini: “Un impegno che deve coinvolgere l’intera comunità”

Un podcast nato da un progetto per le scuole superiori, una mostra fotografica e un monologo teatrale per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Dal 23 al 28 novembre 2026 Albano Laziale propone sette appuntamenti a ingresso gratuito tra il Museo Mario Antonacci e la Sala Nobile di Palazzo Savelli. La rassegna, promossa dal Comune, affianca letteratura, teatro, fotografia, cinema e musica per affrontare le diverse forme della violenza, da quella fisica a quella psicologica ed economica.

“Come istituzioni abbiamo il dovere di promuovere una cultura del rispetto, della libertà e della pari dignità, partendo soprattutto dalle nuove generazioni”, dichiara il sindaco Massimo Ferrarini. “La violenza si combatte anche attraverso le parole, l’educazione, la conoscenza e la capacità di riconoscere e contrastare ogni forma di sopraffazione. È un impegno che deve coinvolgere l’intera comunità, nessuno escluso”.

La rassegna si apre lunedì 23 novembre alle 17 al Museo Mario Antonacci con la presentazione del romanzo La tentazione di essere felici di Lorenzo Marone. Martedì 24, alla stessa ora, la Sala Nobile di Palazzo Savelli ospita l’ascolto di Le parole che vorrei, podcast realizzato nell’ambito di un progetto rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Due gli appuntamenti di mercoledì 25 novembre. Alle 17, al Museo Mario Antonacci, si inaugura la mostra fotografica Ri-scatti per le strade mercenarie del sesso. Alle 19, nella Sala Nobile di Palazzo Savelli, va in scena Ero l’ultima luce, monologo teatrale con Melania Fiore.

Giovedì 26 novembre alle 17 si torna al Museo Mario Antonacci per la presentazione del volume I femminicidi nella Divina Commedia di Aldo Onorati. Venerdì 27, sempre alle 17, a Palazzo Savelli sarà proiettato il cortometraggio Io ce l’ho fatta, di Toni Fornari e Irene Merlo. A chiudere la settimana, sabato 28 novembre alle 17 al Museo Mario Antonacci, sarà la conferenza dedicata a Hector Berlioz e Harriet Smithson.