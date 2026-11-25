Il Comune di Albano Laziale ha affidato i lavori per il recupero delle scalinate di Villa Ferraioli e piazza Mazzini, due collegamenti pedonali del centro cittadino. La prima unisce via Risorgimento a Borgo Garibaldi, la seconda collega corso Matteotti a via Marconi. L’investimento complessivo è di 112.365,14 euro, mentre l’importo di affidamento dei lavori ammonta a 74.668,42 euro, IVA e oneri per la sicurezza inclusi.

L’intervento più articolato riguarda Villa Ferraioli, dove le indagini geologiche hanno rilevato una cavità sotto la scalinata. Il progetto prevede il riempimento della cavità e il rifacimento del piano di appoggio. Nel tratto interessato dal cedimento saranno ricostruiti gradini e pianerottoli, recuperando dove possibile le lastre originali in travertino. La ringhiera esistente sarà restaurata e ricollocata. Per ultimare l’intervento sono previsti 163 giorni dalla consegna dei lavori.

In piazza Mazzini sarà ripristinata la scalinata danneggiata lo scorso marzo dall’urto di un autocarro. I gradini saranno rivestiti con nuove lastre di travertino, scelte per riprendere il colore e le venature di quelle originarie, mentre sarà recuperata la ringhiera centrale in ferro. In cima alla scalinata verrà installata una fascia tattile antiscivolo per segnalare l’inizio della discesa alle persone cieche e ipovedenti. Il termine previsto per completare i lavori è di 84 giorni dalla consegna.

“Restituiremo alla comunità due scalinate che rappresentano importanti collegamenti pedonali, intervenendo per risolvere situazioni di criticità e garantire maggiore sicurezza e accessibilità”, ha dichiarato il sindaco Massimo Ferrarini. Il primo cittadino ha sottolineato l’attenzione alla conservazione degli elementi storici e architettonici e ha ringraziato gli uffici comunali, l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Cuccioletta e l’assessore alla Manutenzione Iadecola, che ha contribuito alla definizione delle soluzioni tecniche.

“La priorità è restituire agli abitanti di Villa Ferraioli un collegamento importante nella quotidianità, soprattutto per le persone anziane e con difficoltà motorie”, ha spiegato Cuccioletta. L’assessore ha inoltre evidenziato che la riapertura della scala di piazza Mazzini sarà accompagnata dall’installazione della segnalazione tattile, prevista per rendere più sicuro l’accesso alla discesa.