Lo storico cinema-teatro Alba Radians di Albano Laziale compie un passo verso la riapertura. Il Comune ha concluso la gara e aggiudicato i lavori di completamento con una determinazione del Settore Lavori Pubblici del 18 novembre 2026. L’importo contrattuale è di 842.025,16 euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA.

L’appalto prevede il completamento delle opere edili e degli impianti, il miglioramento dell’acustica e dell’illuminazione, l’installazione di nuove sedute e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche. Il progetto comprende anche una scuola di teatro, con spazi dedicati alla formazione, ai laboratori e alla promozione delle arti sceniche, pensati soprattutto per le giovani generazioni.

“L’aggiudicazione dei lavori rappresenta un risultato importante e un passaggio decisivo verso un obiettivo che Albano attende da tempo”, ha dichiarato il sindaco Massimo Ferrarini, ringraziando gli uffici comunali e l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Cuccioletta per l’impegno nel completamento dell’iter.

L’obiettivo dell’amministrazione è fare dell’Alba Radians un punto di riferimento culturale per Albano Laziale e per i Castelli Romani, con una programmazione che affianchi spettacoli e proiezioni a iniziative artistiche e percorsi formativi. Con la gara conclusa, il prossimo passaggio è l’esecuzione dei lavori che precedono la riapertura della sala.