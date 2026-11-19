(Adnkronos) – Nell’ambito del Festival della Cultura Americana, quest’anno dedicato ai 250 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza americana, si terrà domani, 20 novembre al Centro Studi Americani di Roma l’incontro “250 anni di leadership e innovazione: università e società negli Stati Uniti”. I 250 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza offrono l’occasione per esplorare il ruolo delle università americane nella formazione della leadership e dell’innovazione del Paese. Dalle origini religiose dei college coloniali del 1600, attraverso industrializzazione, modernizzazione, sfide belliche e lotte per i diritti sociali, istituzioni come Harvard e il MIT hanno avuto un impatto profondo sulla società americana. L’evento analizzerà la loro influenza culturale, politica ed economica e proporrà un confronto con le realtà accademiche italiane, per riflettere su eccellenza, innovazione e ruolo delle università nella società contemporanea. L’evento è aperto al pubblico ma è necessario l’accredito alla mail: event@centrostudiamericani.org



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