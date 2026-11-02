Al Cake International di Birmingham arrivano le versioni ‘commestibili’ di William e Kate

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William e Kate﻿ in versione ‘commestibile’ alla Cake International di Birmingham. Le statue a grandezza naturale del principe e della principessa del Galles saranno tra le migliaia di opere esposte questa settimana all’evento, uno dei più grandi al mondo dedicati alla decorazione e alla pasticceria. “È una gioia assoluta creare figure a grandezza naturale”, ha detto alla Bbc Emma Jayne, pluripremiata cake designer, mentre dà gli ultimi ritocchi alle figure dei reali, dopo tre mesi di lavoro, 60 kg di pasta di zucchero e 20 kg di cioccolato plastico impiegati per realizzare l’opera che venerdì sarà esposta su una replica del balcone di Buckingham Palace in occasione dell’inaugurazione dell’evento al Nec, alle porte di Birmingham.

Gli organizzatori la descrivono come la più grande fiera al mondo dedicata alla decorazione e alla pasticceria di torte. Nata nel 1994, attrae cake designer, pasticceri e cioccolatieri da tutto il mondo e si prevede che accoglierà circa 25.000 visitatori in tre giorni. Per la Jayne, originaria di Aberdare, nel Galles meridionale, le fasi finali del progetto sono state una corsa contro il tempo: “Avrei dovuto iniziare a riprodurre le teste ad agosto, ma a causa del caldo torrido e del fatto che sto scolpendo con il cioccolato plastico, è stato impossibile”. I corpi della coppia reale sono stati realizzati con marshmallow e riso soffiato, per poi essere ricoperti di pasta di zucchero, e moltissime ore sono state dedicate al perfezionamento dei tratti del viso, degli abiti e dei dettagli.

L’installazione commestibile fa seguito a una serie di creazioni dell’artista che hanno fatto molto parlare di sé – ricorda la Bbc – tra cui ritratti a grandezza naturale di Michael Jackson, Re Carlo III e la Regina Elisabetta I. Pur apprezzando la sfida di ricreare alcuni dei volti più riconoscibili al mondo, la Jayne ha ammesso che la pressione legata ai soggetti di quest’anno era maggiore. “Tutti adorano William e Catherine”, ha detto. “Volevo rendere giustizia a Kate perché è una persona meravigliosa, dentro e fuori”. I visitatori potranno farsi fotografare sulla replica del balcone reale, sebbene l’elemento centrale non sia destinato al consumo. “Queste opere dimostrano cosa si può ottenere utilizzando zucchero e cioccolato plastico”, ha dichiarato la cake designer,

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