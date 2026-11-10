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Aiuti Ucraina, Meloni da Bologna: “”Nessuna questione Giorgetti, firmerà” – Videonews

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Novembre 2026
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Giorgia Meloni chiude il ‘caso Giorgetti’. In visita all’Esposizione delle macchine per l’agricoltura a Bologna, la premier stoppa sul nascere i sospetti per la mancata firma del ministro dell’Economia al nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina. “Giorgetti – assicura Meloni – non ha potuto firmare perché impegnato all’Ecofin. Appena tornerà a Roma, lo farà”. Videonews della nostra inviata Maria Cristina Ponti.

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