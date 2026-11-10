Italia
Aiuti Ucraina, Meloni da Bologna: “”Nessuna questione Giorgetti, firmerà” – Videonews
Giorgia Meloni chiude il ‘caso Giorgetti’. In visita all’Esposizione delle macchine per l’agricoltura a Bologna, la premier stoppa sul nascere i sospetti per la mancata firma del ministro dell’Economia al nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina. “Giorgetti – assicura Meloni – non ha potuto firmare perché impegnato all’Ecofin. Appena tornerà a Roma, lo farà”. Videonews della nostra inviata Maria Cristina Ponti.