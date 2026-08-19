AirPods con fotocamera, ecco come funzioneranno le cuffie IA

(Adnkronos) – Apple potrebbe aver rivelato involontariamente la nuova generazione di AirPods Pro prima ancora di annunciarla. All’interno della Release Candidate di macOS Tahoe 26.7 è comparso un breve video che mostra un uomo indossare un paio di AirPods dotati di fotocamera mentre mostra la copertina di un libro verso l’esterno, così che Visual Intelligence possa riconoscerne il titolo. Sopra le immagini scorre la voce di Siri, che invita l’utente a “salvare” ciò che vede semplicemente chiedendolo all’assistente vocale.

La comparsa del filmato conferma, almeno in parte, le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, secondo cui Apple starebbe sviluppando auricolari capaci di catturare informazioni visive a bassa risoluzione, da usare come “occhi” per le funzioni di intelligenza artificiale del sistema. L’obiettivo sarebbe permettere a Siri di fornire indicazioni stradali in tempo reale o rispondere a domande sull’ambiente circostante semplicemente osservando ciò che l’utente ha davanti.

Dal punto di vista estetico, gli auricolari ripresi nel video ricalcano da vicino gli AirPods Pro 3, con un corpo leggermente più spesso e gambi più lunghi, presumibilmente necessari per ospitare i sensori fotografici. Già anticipata la presenza di piccoli indicatori luminosi destinati a segnalare quando i dati vengono caricati sui server cloud di Apple.

Con queste funzioni, gli AirPods andrebbero a inserirsi in un segmento già presidiato da altri dispositivi indossabili dotati di fotocamera e intelligenza artificiale, a partire dagli occhiali smart Ray-Ban di Meta. Non è un caso che Apple stia lavorando parallelamente anche a un proprio paio di occhiali intelligenti. Sebbene le fotocamere degli AirPods non siano pensate per scattare foto o girare video veri e propri, la loro natura discreta rischia comunque di alimentare le preoccupazioni sulla privacy che già circondano questo tipo di prodotti.

Al momento le informazioni ufficiali restano scarse, ma la presenza di un video dimostrativo già inserito nelle beta del sistema operativo lascia pensare che il lancio non sia troppo lontano. Gli AirPods con fotocamera potrebbero infatti debuttare in concomitanza con la nuova versione di Siri, attesa per settembre insieme alla prossima generazione di iPhone.

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