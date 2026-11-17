Sicurezza cibernetica e protezione dei dati personali sono state al centro dell’evento “Etica digitale e tutela dei consumatori nell’era dell’AI”. Un appuntamento promosso da Pulsee Luce e Gas dove è stato rimarcato l’impegno verso un ecosistema digitale più sicuro e trasparente. L’iniziativa capitolina ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti del panorama aziendale italiano che hanno avuto modo di dibattere su privacy e protezione dei dati.