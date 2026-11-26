“Ho sempre pensato che il talento sia potenzialmente un limbo dal quale poi bisogna riuscire a trarre concretamente un comportamento, un’attitudine, un’innovazione. Pertanto, il talento è la base del lavoro, e questo è un grande passaggio che bisogna fare perché non c’è un bottone da schiacciare che ci porti direttamente al risultato finale. C’è molta strada da fare, c’è molto da imparare, e il talento può essere una buona base, ma da solo assolutamente non basta”. Sono le parole di Maurizio Carmignani, Head of Presales Team ASC27, in occasione della quarta edizione dell’Adnkronos Q&A dedicata all’intelligenza artificiale, intitolata ‘Digitale, la trasformazione accelera’, che si è svolta a Palazzo dell’Informazione a Roma.