(Adnkronos) – “Fare cose di impatto sociale e ambientale è oggi più importante che mai. Le opportunità, date dall’innovazione e quindi dall’ai, sono molto più positive e generative che distruttive, se le sappiamo cogliere e utilizzare. Credo molto in un futuro positivo, che però deve passare dall’ascolto di tutta la comunità, dall’inclusività, dall’accessibilità e da una corretta distribuzione di opportunità e asset, che fa da ponte tra talento, opportunità e aspirazioni”. Lo ha detto Petru Capatina, Ceo WeGlad, in occasione del working lunch ‘Il futuro è di tutti. Innovazione, competitività e nuove opportunità per l’economia italiana’ svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma, nell’ambito del ciclo di incontri promosso da Adnkronos e Meta, volto ad approfondire il ruolo della tecnologia nella società.

“Oggi viviamo in un mondo sempre più esponenziale, con una tecnologia sempre più rapida, e questo ci dà un’opportunità pazzesca. Se prima si diceva di andare a piantare semi per far crescere alberi alla cui ombra non riposare mai, oggi vi è un grande vantaggio, metaforicamente parlando: piantiamo i semi e domani mattina abbiamo già una foresta. Ora, se questa sarà una foresta o un cratere cataclismico, dipende da noi. Però c’è anche l’opportunità di vedere i risultati di ciò che creiamo”, conclude Capatina.

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